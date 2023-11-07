Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев — Finance.ua

Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев Сегодня 20:21 — Мир

Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

В Дании продлили разрешения на проживание украинцев до 17 марта 2025 года. После проверки дел беженцев разрешения продлят автоматически.

Новые карточки с разрешением на проживание отправят по почте, сообщает портал Иммиграционной службы Дании для иностранцев.

Министерство иммиграции и интеграции решило продлить до 17 марта 2025 года разрешения на проживание, выданные согласно Закону о временном разрешении на проживание для лиц, перемещенных из Украины.

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Иммиграционная служба Дании планирует проверить дела украинцев до окончания действия нынешнего разрешения на проживание, истекающего 17 марта 2024 года. Если беженцы из Украины и дальше будут отвечать условиям временной защиты, их разрешение будет продлено автоматически.

«Вам не нужно самостоятельно подавать заявление на продление разрешения на проживание. Когда иммиграционная служба Дании рассмотрит ваше дело и вам будет продлено разрешение на проживание, вам будет отправлена ​​новая карточка с разрешения на проживание по почте», — отмечают на правительственном сайте.

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Также украинцам не нужно предоставлять биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев) для новой карточки.

«Мы свяжемся с вами, когда примем решение по вашему делу. Если нам понадобится дополнительная информация, чтобы мы могли продлить ваше разрешение на проживание, мы свяжемся с вами», — предупреждают в Иммиграционной службе.

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