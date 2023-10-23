Португалия продлила временную защиту для украинских беженцев: новые сроки — Finance.ua

Португалия продлила временную защиту для украинских беженцев: новые сроки Сегодня 16:45 — Личные финансы

Португальское правительство приняло решение продлить срок временной защиты для украинских беженцев.

Рассказываем, как долго граждане Украины смогут находиться в Португалии.

На какой срок Португалия продлила действие временной защиты украинцев?

Правительство страны пролонгировало убежище беженцев из Украины на дополнительные 6 месяцев. Такое решение позволит украинцам оставаться и пользоваться поддержкой Португалии до 24 марта 2024 года.

Как известно, первая инициатива предоставлять временную защиту беженцам из Украины была введена на год, а затем дважды продлевалась еще на 6 месяцев.

Сколько беженцев из Украины в Португалии?

В настоящее время в Португалии проживает более 56 тысяч украинцев.

Согласно данным Евростата , больше всего граждан Украины проживает в муниципалитетах, таких как Лиссабон (более 12 тысяч человек), Кашкайш (более 3 тысяч), Порту (почти 3 тысячи украинцев), Синтра (около 2 тысяч), и Албуфейра (почти 1, 5 тысячи украинцев).

Однако летом в Португалии был зафиксирован значительный отток украинских беженцев, и более 4 тысяч человек уехали из страны.

Наблюдения показали, что эта тенденция особенно касается женщин и детей, которые выбирают возвращаться в Украину из-за трудностей с поиском жилья, высоких цен на аренду и проблем с трудоустройством.

Некоторые украинцы выбирают другие европейские страны, такие как Германия или Швейцария, в поисках лучших условий жизни.

Что дает временная защита украинцам в Португалии?

Благодаря соответствующему статусу украинцы получают социальную помощь в стране, которая составляет около 200 евро в месяц для взрослых и 100 евро на ребенка. Однако эти выплаты доступны только тем, кто не имеет других источников дохода.

Детали о материальной поддержке украинцев можно найти на вебсайте Социальной службы Португалии.

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