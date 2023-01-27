Еще один крупный банк в Грузии начал блокировать счета россиянам — Finance.ua

Еще один крупный банк в Грузии начал блокировать счета россиянам Сегодня 19:47 — Финтех и Карты

Еще один крупный банк в Грузии начал блокировать счета россиянам

Liberty — третий по величине банк Грузии — без объяснений закрыл счета нескольким гражданам россии. Об этом, по словам вкладчиков, сообщают телеграм-канал «Банкста» и волонтер Николай Левшиц. По крайней мере, один из закрытых счетов использовался для хранения небольших сумм и не участвовал в операциях с криптовалютой.

Об этом пишет moscowtimes.eu

Ранее блокировать счета россиян начал еще один из крупнейших коммерческих банков Грузии — Bank of Georgia. Клиентов стали уведомлять, что их счета закрывают из-за внутренней политики финучреждения. Конкретных причин блокировок в банке также не указали.

Кроме россиян, это коснулось и белорусских клиентов.

При этом Bank of Georgia не отказывался открывать счета российским клиентам после начала войны в Украине, как это делали некоторые другие грузинские банки. Однако поначалу он пытался потребовать от россиян, желающих открыть счета, подписать заявление на русском языке.

В нем клиент уверял банк, что «осуждает агрессию россии против Грузии и Украины», считает свою страну «оккупантом» и признает территориальную целостность Грузии. При этом нескольким заявителям, отказавшимся подписать бумаги, не открыли счета. Впоследствии от этой практики отказались.

Грузия стала одним из главных пунктов для российских мигрантов, покинувших рф после начала ее вторжения в Украину. Переводы сюда выросли в пять раз, более чем до $1,75 млрд, превысив 60% всех переводов, по данным Национального банка Грузии.

Приток российских денег повлек за собой сильный рост лари: курс грузинской валюты с начала года вырос на 16% к американскому доллару. Национальный банк Грузии «надлежащим образом поддерживал гибкий валютный курс и восстанавливал международные резервы, пользуясь сложившимися благоприятными условиями — сильным ростом внешних поступлений», говорится в отчете МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.