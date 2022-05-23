Санкции против российских банков: в Казахстане заблокировали счета на 21,6 млн долларов — Finance.ua

Сообщается, что заблокированы средства на корреспондентских счетах дочерних подразделений Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ в Казахстане.
«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму около 9,2 млрд тенге (21,6 млн долларов. — Ред.)», — отметила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абилкасымова.
По ее словам, для разблокирования счетов необходимо получить лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-Банка в Казахстане уже направил соответствующее обращение.