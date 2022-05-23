Санкции против российских банков: в Казахстане заблокировали счета на 21,6 млн долларов — Finance.ua

Санкции против российских банков: в Казахстане заблокировали счета на 21,6 млн долларов

Сегодня 16:32

В Казахстане заблокировали 21,6 млн долларов на корреспондентских счетах дочерних структур трех российских банков. Решение принято в связи с международными санкциями.

Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Сообщается, что заблокированы средства на корреспондентских счетах дочерних подразделений Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ в Казахстане.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму около 9,2 млрд тенге (21,6 млн долларов. — Ред.)», — отметила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абилкасымова.

По ее словам, для разблокирования счетов необходимо получить лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-Банка в Казахстане уже направил соответствующее обращение.

Отметим, до этого казахстанские «дочки» «Сбербанка», «Альфа-Банка» и ВТБ попали под санкции США из-за войны россии против Украины.

Напомним, ранее американский Минфин заявил, что иностранные банки, помогающие российским структурам уклоняться от санкций, могут лишиться доступа к рынкам в США и Европе.

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