Санкции против российских банков: в Казахстане заблокировали счета на 21,6 млн долларов — Finance.ua
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Санкции против российских банков: в Казахстане заблокировали счета на 21,6 млн долларов

Сегодня 16:32
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В Казахстане заблокировали 21,6 млн долларов на корреспондентских счетах дочерних структур трех российских банков. Решение принято в связи с международными санкциями.
Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Сообщается, что заблокированы средства на корреспондентских счетах дочерних подразделений Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ в Казахстане.
«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму около 9,2 млрд тенге (21,6 млн долларов. — Ред.)», — отметила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абилкасымова.
По ее словам, для разблокирования счетов необходимо получить лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-Банка в Казахстане уже направил соответствующее обращение.

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Отметим, до этого казахстанские «дочки» «Сбербанка», «Альфа-Банка» и ВТБ попали под санкции США из-за войны россии против Украины.
Напомним, ранее американский Минфин заявил, что иностранные банки, помогающие российским структурам уклоняться от санкций, могут лишиться доступа к рынкам в США и Европе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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