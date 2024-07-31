Еще один город будет компенсировать затраты на покупку генераторов для ОСМД — Finance.ua

Еще один город будет компенсировать затраты на покупку генераторов для ОСМД Сегодня 05:37 — Энергетика

Харьков будет предоставлять компенсацию 70% расходов (но не более 100 тыс. грн от стоимости приобретенного оборудования) на закупку генераторов для объединений совладельцев многоквартирных домов и кооперативов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По словам мэра, соответствующее решение было принято депутатами харьковского горсовета на сессии.

«Ведь в нынешних условиях важно дать возможность всем многоквартирным домам подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив себя резервными источниками питания на случай длительных отключений электроснабжения», — рассказал Терехов.

Напомним, в 2022 году в Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых приборов альтернативного питания. Согласно ей, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам столицы будут возмещать 75% расходов.

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Ранее Кабинет министров расширил действие программы «Доступные кредиты» на приобретение генерирующих установок объединениями совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительными кооперативами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11 258 и № 11 259 об отмене налога и пошлин на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования. Законопроекты содержат правки об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

Главком По материалам:

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