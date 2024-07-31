Еще один город будет компенсировать затраты на покупку генераторов для ОСМД — Finance.ua

Еще один город будет компенсировать затраты на покупку генераторов для ОСМД
Харьков будет предоставлять компенсацию 70% расходов (но не более 100 тыс. грн от стоимости приобретенного оборудования) на закупку генераторов для объединений совладельцев многоквартирных домов и кооперативов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По словам мэра, соответствующее решение было принято депутатами харьковского горсовета на сессии.
«Ведь в нынешних условиях важно дать возможность всем многоквартирным домам подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив себя резервными источниками питания на случай длительных отключений электроснабжения», — рассказал Терехов.
Напомним, в 2022 году в Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых приборов альтернативного питания. Согласно ей, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам столицы будут возмещать 75% расходов.
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