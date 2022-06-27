Еще до зимы украинцам могут дать квартиры в новостройках взамен разрушенного жилья — Finance.ua

Еще до зимы украинцам могут дать квартиры в новостройках взамен разрушенного жилья
Украинцев, лишившихся крыши над головой из-за войны, могут еще до зимы заселить в квартиры в новостройках. Ведь разрушенное жилье не успеют восстановить к началу холодного сезона.
Такое мнение высказал директор аналитического центра Cedos Иван Вербицкий.
По приблизительным подсчетам, в Украине частично или полностью разрушено в результате войны 116 тысяч жилых домов. Без крова осталось около 3,5 млн украинцев. Конечно, обеспечить этих людей жильем взамен утраченного в нынешнем году государство не сможет. В то же время, с каждым днем мы приближаемся к зиме. Следовательно, людей нужно куда-то переселять из спортзалов и летних домиков, где они временно проживают.
Между тем, в стране есть немало квартир в новостройках, которые по-прежнему стоят непроданными. Во время военного положения государство может привлечь этот жилищный фонд для поселения семей, лишившихся крыши над головой.
«Речь идет о непроданных квартирах в новостройках. Это может быть один из вариантов, примененный на недолгое время, например, до момента, когда у государства появятся деньги, чтобы выкупить эти квартиры. При этом интересы застройщиков отодвинут на некоторое время, изъяв у них непроданные квартиры, которые простаивают, пока люди живут в спортзалах», — заявил аналитик.
Он считает, что государство должно во что бы то ни стало предоставить людям, которые стали бездомными из-за войны, хотя бы временное жилье. Если они будут и далее оставаться без жилья, это может стать острой социальной проблемой.
Следовательно, государство должно реально оценивать свои возможности и соответственно искать варианты для обеспечения граждан жилищами взамен разрушенных.
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Иван Вербицкий говорит, что застройщики могут и должны подставить плечо государству в решении этой острой проблемы. Тем более что им не предлагают отдавать квартиры задаром, а просят просто подождать с оплатой. Ждать придется примерно три года: государство не сможет рассчитаться раньше. Однако заставлять людей вторую зиму подряд жить в спортзалах, пока в стране пустует много квартир в новостройках — безнравственно, считает аналитик.
Между тем, украинцам, которые могут самостоятельно отремонтировать свои поврежденные дома, советуют не ждать помощи от государства, а браться за работу. Но сначала нужно зафиксировать масштабы разрушений и приблизительную стоимость восстановления. Государство будет возвращать эти деньги за счет конфискованных российских активов.
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