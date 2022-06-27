Правительство разрешило на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения стройпаспорта — Finance.ua

Правительство разрешило на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения стройпаспорта Сегодня 08:05 — Недвижимость

Кабинет Министров разрешил во время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные сооружения без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.

Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии — согласно целевому назначению земельного участка.

Справка Finance.ua:

в Киевской области построят 560 домов и выкупят 2 тыс. квартир для тех, кто потерял жилье;

аналитики подсчитали, что в последний месяц весны иностранцы купили 5,9 тысячи объектов жилой недвижимости в Турции. Это втрое больше, чем в мае 2021 года;

самым популярным городом у иностранных покупателей оказался Стамбул (18,4% рынка). Также недвижимость покупали в Анкаре (9,4%) и Измире (5,8%). За пять месяцев на рынке недвижимости продажи выросли на 37,7%.



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