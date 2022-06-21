Что нужно для компенсации за восстановленное собственными силами жилье — Минюст

Сегодня 09:02 — Недвижимость

Украинцы перед восстановлением разрушенных домов собственными силами должны зафиксировать состояние жилья. Те граждане Украины, которые планируют восстановить разрушенное российскими оккупантами жилье сами, могут получить компенсацию, но для этого должны сделать экспертизу.

Об этом замминистра юстиции Андрей Гайченко заявил в интервью «Левому берегу».

По словам Гайченко, экспертиза должна быть сделана до начала восстановления домов/квартир.

«После восстановления, конечно, все это сделать будет намного сложнее для будущих компенсаций», — отметил замминистра. Сама экспертиза нужна для того, чтобы уберечься от подделок или манипуляций: «Большинство наших граждан честно внесут все данные. Но ведь какие-то мошенники все равно найдутся» — замминистра юстиции Андрей Гайченко.

Стоимость экспертизы жилья должен оплатить сам владелец жилья. Стоит этот процесс в среднем:

для квартиры — 8-12 тыс. грн;

для дома — 10-15 тыс. грн.

Также Гайченко подчеркнул, что для оценки утраченной мебели, картин, бытовой техники нужна специальная товароведческая или искусствоведческая экспертиза.

Тем же украинцам, которые не хотят платить за экспертизу, замминистра посоветовал сфотографировать или снять на камеру состояние жилья перед началом ремонтных работ, «чтобы по максимуму показать первоначальное состояние».

Напомним, что президент Зеленский анонсировал масштабное восстановление Украины, заявив, что все пострадавшие от рашистской агрессии получат компенсацию за разрушенное/уничтоженное жилье деньгами или квадратными метрами новой жилой недвижимости.

Также напомним, что украинцам советуют не торопиться продавать квартиры.

Владельцам уцелевшего жилья в Буче, Ирпене и других городах, освобожденных от российских захватчиков, стоит подождать с продажей недвижимости.

В этом уверен президент Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Юрий Пита.

По словам эксперта, сейчас на квартиру в этих регионах сложно найти покупателя, особенно по хорошей цене. В ближайшее время рыночной стоимости за недвижимое имущество там не будет, учитывая инфраструктуру вокруг.

Справка Finance.ua:

После фиксации украинцами разрушений домов и повреждений имущества запускается механизм компенсаций такого ущерба. Он включает в себя работу специальных комиссий, в том числе на местах разрушений. А владельцам недвижимости следует учитывать, что придется подать заявление.

Около 500 тыс. украинцев стоят в разных очередях на получение жилья.



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