Українцям заплатять за зруйноване війною житло: у Зеленського роз'яснили механізм — Finance.ua

Українцям заплатять за зруйноване війною житло: у Зеленського роз'яснили механізм

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Українцям заплатять за зруйноване війною житло: у Зеленського роз'яснили механізм

Після фіксації українцями руйнувань будинків та пошкоджень майна запускається механізм компенсацій таких збитків. Він включає роботу спеціальних комісій, у тому числі на місцях руйнувань. А власникам нерухомості треба враховувати, що доведеться подати заяву.

Про механізм розповів на брифінгу 17 червня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Наразі дуже актуальним питанням для багатьох є українців фіксація руйнувань та відшкодування збитків за пошкоджене війною майно», — зазначив Тимошенко.

Перший крок — це подання заяви. Власник пошкодженого чи зруйнованого будинку може самостійно оформити звернення через Дію (на порталі або у застосунку). А якщо такої можливості немає, заяву можна подати через ЦНАП чи нотаріуса.

«Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна в Дії, її не потрібно дублювати у ЦНАПі... Подати заяву можна незалежно від того, де ви знаходитесь. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб», — пояснив Тимошенко.

Далі органи місцевого самоврядування утворюють спеціальні комісії з огляду пошкодженого майна. До їхнього складу входять спеціалісти з вищою освітою у сфері «Будівництво та архітектура» та уповноважені представники власника або балансоутримувача об’єкта.

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Така комісія має скласти акт обстеження житла. У документі має обов’язково міститися висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Можливість створення таких актів до середини липня з’явиться у застосунку Дія. Заява щодо кожного об’єкта вноситиметься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

«Перед виїздом на об’єкт проведення обстеження комісія інформує власника про дату та час перевірки. На деокупованих територіях у більшості органів місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди», — розповів Тимошенко.

Важливий нюанс: якщо комісія вже сформувала акт, це у жодному разі не виключає необхідності подання заяви через Дію чи ЦНАП. Саме заява буде підставою для компенсації.

«Заява про злочин в ЄРДР (фіксується поліцією) щодо пошкодження майна — це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплати. Але громадяни України можуть скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів із заявою про злочин у зв’язку із заподіянням шкоди через збройну агресію російської федерації», — додав Тимошенко.

Механізм компенсацій стосується і тих, хто відновив житло за власний кошт. Якщо людина не хоче чекати на приїзд держкомісії на місце руйнувань, вона може замовити обстеження пошкоджень приватною компанією. У такому разі кошти, витрачені на проведення комісії, не компенсуватимуть.

Витрати власне на ремонт підлягають компенсації. Для цього потрібно надати письмове повідомлення про початок робіт. Документ подається до органів місцевого самоврядування чи військової адміністрації. Також після закінчення обстеження необхідно надати копію звіту про обстеження.

«Порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом. Як тільки його буде ухвалено і визначено механізм виплат — інформуватимемо додатково», — зазначив Тимошенко.

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