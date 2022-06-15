Майже 500 тис. українців стоять в різних чергах на отримання житла, - Шуляк — Finance.ua
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Майже 500 тис. українців стоять в різних чергах на отримання житла, - Шуляк

15.06.2022, 16:11Особисті фінанси
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Майже 500 тис. українців стоять в різних чергах на отримання житла, - ШулякМайже 500 тис. українців стоять в різних чергах на отримання житла, - Шуляк
З початку повномасштабного наступу в Україні зафіксовано 14 мільйонів квадратних метрів зруйнованого житла. Ще 35 метрів квадратних — пошкоджено.
Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
За її даними, найбільше постраждали Донецька, Харківська і Київська області.
Загалом зараз 498 тисяч українців стоять в різних чергах на отримання житла. Близько 50 тисяч — військові.
«Ми сьогодні приділяємо цим людям особливу увагу, адже саме від них залежить наше майбутнє», — закцентувала Шуляк.
Депутатка додала, що сьогодні 350 тисяч сімей живуть в гуртожитках та комунальних квартирах. Також зафіксовано, що близько 700 тисяч сімей орендують житло. За її словами ця цифра занижена, адже ринок оренди залишається «в тіні».

Як подати заявку на відшкодування за зруйноване житло

Заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко зазначив, що подати заявку на відшкодування збитків за зруйноване під час війни житло можна у додатку Дія. Зробити це може особа на яку оформлено житло. Якщо власник квартири загинув, уряд пропонує й інші процедури входження на право власності.
Покроковий алгоритм подачі заявки:
  • завантажити додаток Дія, або зайти на відповідний портал;
  • заповнити відповідну форму: внести усі необхідні дані;
  • надіслати заявку через електронну пошту, додаток Дія, чи портал «Дія» і чекати, поки з вами зв’яжуться представники ЦНАПу.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Build Portal
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