ЕС выделит €6,97 млрд для экономического восстановления Украины через UIF — Finance.ua
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ЕС выделит €6,97 млрд для экономического восстановления Украины через UIF

Казна и Политика
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ЕС выделит €6,97 млрд для экономического восстановления Украины через UIF
ЕС выделит €6,97 млрд для экономического восстановления Украины через UIF
Управляющий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил условия работы инвестиционной составляющей Ukraine Facility, направленной на мобилизацию инвестиций для восстановления и развития экономики Украины. С помощью UIF Европейский Союз планирует выделить Украине €6,97 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Из этой суммы €5,46 млрд будет использован для создания Украинской гарантии, специального инструмента для распределения рисков инвестиций в восстановление Украины.
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Дополнительно €1,5 млрд будет предназначено для операций по смешанному финансированию, грантам и технической помощи. Общий объем Украинской гарантии может достичь €7,8 млрд в зависимости от вкладов других доноров, что значительно увеличит бюджет программы.
Заместитель Министра экономики Украины Владимир Кузьо отметил, что Ukraine Investment Framework откроет доступ к финансированию от международных финансовых организаций и украинских банков, которые получат поддержку от ЕС. Поддержка в рамках UIF будет доступна для различных типов инвестиций, включая частные и публичные проекты.
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Первые инвестиционные программы в рамках UIF будут подписаны на Ukraine Recovery Conference, запланированной на 11−12 июня 2024 года в Берлине.
В ведомстве отмечают, что с учетом дополнительного финансирования Украинской гарантии общая сумма средств в рамках Ukraine Investment Framework достигнет €9,3 млрд. В ожидании следующих лет реализация этой инвестиционной программы имеет потенциал привлечь до €40 млрд государственных и частных инвестиций.
По материалам:
Діло
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