ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов — Finance.ua

ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов Сегодня 10:30 — Казна и Политика

ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, разрушенной в результате российских ударов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в X (Twitter).

В своем письме президенту Зеленскому фон дер Ляен отметила, что 50 млн евро от ЕС на быстрый ремонт и восстановление инфраструктуры украинских портов должны способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

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«Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши „полосы солидарности“ и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно миру», — написала президент Еврокомиссии.

Также она добавила, что в октябре 2023 года Украина экспортировала зерно объемом 4,6 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн — морским транспортом, а 1 млн тонн — железнодорожным и автомобильным транспортом.

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Напомним, в рамках инициативы Grain from Ukraine Литва до конца этого года выделит 2 млн евро и готова повысить транзитные способности своих портов для украинского экспорта.

Украина получит военные корабли от партнеров для защиты судов, перевозящих зерно в Черном море.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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