ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов — Finance.ua
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ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов

Мир
31
ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов
ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов
Европейский Союз (ЕС) предоставит шестерым странам блока, граничащим с россией и беларусью, 170 миллионов евро на защиту от дронов и нелегальной миграции.
Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.
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Денежные средства предоставят Норвегии, Финляндии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии, которые, по словам главы Еврокомиссии, «мужественно защищают границы (Европейского союза. — Ред.) от любых угроз со стороны россии и беларуси.
«Они охраняют наши общие границы. Поэтому мы предоставляем 170 миллионов евро на поддержку их усилий», — заявила Фон дер Ляен на своей странице в сети X.
На сайте Еврокомиссии сообщили, что средства пойдут «на модернизацию оборудования для наблюдения, улучшения телекоммуникационных сетей, а также для развертывания средств для выявления и противодействия беспилотникам».
Из 170 миллионов евро Польша получит — 52 миллиона, Финляндия — 50, Эстония — 19,4 миллиона евро, Латвия — 17 миллионов, Норвегия — 16,4 млн, Литва — 15,4 млн евро.
По материалам:
suspilne.media
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