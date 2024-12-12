ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов — Finance.ua

ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов
Европейский Союз (ЕС) предоставит шестерым странам блока, граничащим с россией и беларусью, 170 миллионов евро на защиту от дронов и нелегальной миграции.
Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.
Денежные средства предоставят Норвегии, Финляндии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии, которые, по словам главы Еврокомиссии, «мужественно защищают границы (Европейского союза. — Ред.) от любых угроз со стороны россии и беларуси.
«Они охраняют наши общие границы. Поэтому мы предоставляем 170 миллионов евро на поддержку их усилий», — заявила Фон дер Ляен на своей странице в сети X.
I just spoke to @PetteriOrpo.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024
Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.
They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts.
На сайте Еврокомиссии сообщили, что средства пойдут «на модернизацию оборудования для наблюдения, улучшения телекоммуникационных сетей, а также для развертывания средств для выявления и противодействия беспилотникам».
Из 170 миллионов евро Польша получит — 52 миллиона, Финляндия — 50, Эстония — 19,4 миллиона евро, Латвия — 17 миллионов, Норвегия — 16,4 млн, Литва — 15,4 млн евро.
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