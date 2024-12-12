ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов — Finance.ua

ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов Сегодня 15:32 — Мир

ЕС выделит 170 млн евро шестерым странам на защиту от дронов

Европейский Союз (ЕС) предоставит шестерым странам блока, граничащим с россией и беларусью, 170 миллионов евро на защиту от дронов и нелегальной миграции.

Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.

Читайте также В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов — Умеров

Денежные средства предоставят Норвегии, Финляндии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии, которые, по словам главы Еврокомиссии, «мужественно защищают границы (Европейского союза. — Ред.) от любых угроз со стороны россии и беларуси.

«Они охраняют наши общие границы. Поэтому мы предоставляем 170 миллионов евро на поддержку их усилий», — заявила Фон дер Ляен на своей странице в сети X.

I just spoke to @PetteriOrpo.



Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.



They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024

На сайте Еврокомиссии сообщили, что средства пойдут «на модернизацию оборудования для наблюдения, улучшения телекоммуникационных сетей, а также для развертывания средств для выявления и противодействия беспилотникам».

Из 170 миллионов евро Польша получит — 52 миллиона, Финляндия — 50, Эстония — 19,4 миллиона евро, Латвия — 17 миллионов, Норвегия — 16,4 млн, Литва — 15,4 млн евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.