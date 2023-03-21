ЕС выделит 1 млрд евро на восстановление Турции — Finance.ua

ЕС выделит 1 млрд евро на восстановление Турции Сегодня 13:31 — Мир

ЕС выделит 1 млрд евро на восстановление Турции

Европейский Союз предоставит Турции один миллиард евро помощи для восстановления после разрушительных землетрясений в начале февраля, которые привели к гибели десятков тысяч человек и лишили домов миллионы.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на донорской конференции.

Она подчеркнула, что совместные усилия государств-членов и институтов Европейского Союза позволили почти сразу после землетрясений оказать помощь пострадавшим от стихийного бедствия Турции и Сирии.

«Европейский Союз, его государства-члены и финансовые учреждения вместе приняли мощное обязательство. Имею удовольствие сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро для восстановления», — анонсировала фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, 180 миллионов евро будет направлено на гуманитарную помощь и восстановление в Сирии, что дополнит уже выделенный 21 миллион евро помощи.

«Никто не может заполнить пустоту, оставленную теми, кто потерял жизни, но вместе мы можем реконструировать и отстроить», — подчеркнула она.

В результате землетрясений в начале февраля, коснувшихся Турции и Сирии, погибли более 52 тысяч человек.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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Українська правда По материалам:

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