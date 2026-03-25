0 800 307 555
ЕС выделил более €22 млн Украине для подготовки к зиме

Европейский Союз выделяет 22 млн евро на укрепление системы теплоснабжения Киева. Деньги пойдут на когенерационные установки и генеральный план централизованного теплоснабжения Киева.
Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.
«Настала весна, но готовиться к следующей зиме нужно уже сейчас. Фонд E5P, который поддерживает ЕС и которым управляет ЕБРР, одобрил экстренный грант в размере 20 млн евро в дополнение к финансированию от ЕБРР для установки контейнерных когенерационных установок общей мощностью около 120 МВт», — говорится в сообщении.
Эта инициатива является частью программы ЕС Repair, Rebuild, Restart — пакета объемом 920 млн евро для обеспечения энергосети Украины в течение зимы 2026−2027 годов. Отдельные станции будут расположены по всему Киеву.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию это будет полезным для:
  • свыше 1 млн жителей, в том числе свыше 100 тыс. ВПЛ;
  • 264 учебных заведений;
  • более 30 медицинских заведений.
Дополнительный грант технической помощи в размере 2,07 млн ​​евро профинансирует среднесрочный генеральный план централизованного теплоснабжения Киева с учетом распределенной когенерации и будущей интеграции возобновляемых источников энергии.
По материалам:
Finance.ua
