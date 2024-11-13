ЕС введет единый билет на поезда по Европе — Finance.ua

ЕС введет единый билет на поезда по Европе Вчера 20:05 — Личные финансы

ЕС введет единый билет на поезда по Европе

В ЕС планируется упростить трансграничные железнодорожные поездки. Пассажиры смогут путешествовать по разным европейским странам с одним билетом.

Об этом сообщает Euronews.

«Если у вас ограниченный бюджет или ограниченное время на поездку, и вы не можете позволить себе пропускать пересадки или платить за новые билеты из своего кармана, тогда новая система единого билета точно вам понравится», — говорится в сообщении.

Что планируют в ЕС

В настоящее время путешествие поездом через европейские границы может быть связано с необходимостью пользоваться несколькими платформами бронирования, разными поставщиками услуг и зачастую запутанными расписаниями.

Чтобы сделать поездки удобнее, Транспортная комиссия ЕС объявила о запуске новой инициативы по созданию единой европейской системы бронирования железнодорожных билетов.

Однако, несмотря на то, что эти платформы можно использовать для поиска международных железнодорожных маршрутов, билеты сейчас продаются отдельно на каждый участок пути.

На слушаниях 5 ноября назначенный комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что хочет изменить это положение.

Его цель — запустить до 2025 года общеевропейскую систему бронирования, которая позволит пассажирам покупать один билет на все время трансграничного путешествия.

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Он добавил, что новая система сделает бронирование билетов на поезда по всей Европе таким же простым, как бронирование билетов на самолет.

До конца 2025 г. будет введено положение о единых билетах на поезд. В то же время Цицикостас работает над другой инициативой по расширению прав пассажиров и улучшению мультимодальных поездок (как совмещать авиарейсы и поезда).

Однако Цицикостас не уточнил, как будет работать трансевропейская система билетов.

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