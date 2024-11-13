ЕС введет единый билет на поезда по Европе — Finance.ua

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ЕС введет единый билет на поезда по Европе

Личные финансы
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ЕС введет единый билет на поезда по Европе
ЕС введет единый билет на поезда по Европе
В ЕС планируется упростить трансграничные железнодорожные поездки. Пассажиры смогут путешествовать по разным европейским странам с одним билетом.
Об этом сообщает Euronews.
«Если у вас ограниченный бюджет или ограниченное время на поездку, и вы не можете позволить себе пропускать пересадки или платить за новые билеты из своего кармана, тогда новая система единого билета точно вам понравится», — говорится в сообщении.

Что планируют в ЕС

В настоящее время путешествие поездом через европейские границы может быть связано с необходимостью пользоваться несколькими платформами бронирования, разными поставщиками услуг и зачастую запутанными расписаниями.
Чтобы сделать поездки удобнее, Транспортная комиссия ЕС объявила о запуске новой инициативы по созданию единой европейской системы бронирования железнодорожных билетов.
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Однако, несмотря на то, что эти платформы можно использовать для поиска международных железнодорожных маршрутов, билеты сейчас продаются отдельно на каждый участок пути.
На слушаниях 5 ноября назначенный комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что хочет изменить это положение.
Его цель — запустить до 2025 года общеевропейскую систему бронирования, которая позволит пассажирам покупать один билет на все время трансграничного путешествия.
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Он добавил, что новая система сделает бронирование билетов на поезда по всей Европе таким же простым, как бронирование билетов на самолет.
До конца 2025 г. будет введено положение о единых билетах на поезд. В то же время Цицикостас работает над другой инициативой по расширению прав пассажиров и улучшению мультимодальных поездок (как совмещать авиарейсы и поезда).
Однако Цицикостас не уточнил, как будет работать трансевропейская система билетов.
Путешествия расширяют горизонты и укрепляют нашу уверенность, создают уникальные впечатления и новые воспоминания, которые остаются с нами на долгие годы. Издание Omio опубликовало лучшие дешевые направления в Европе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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