ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины — Finance.ua

ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины Сегодня 12:22 — Мир

ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины

Совет ЕС принял решение не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Такое решение обнародовано на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС принял решение не принимать российские документы на путешествие, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии. Это решение — ответ на неспровоцированную и ничем не оправданную вооруженную агрессию против Украины и на российскую практику выдачи российских международных паспортов жителям оккупированных регионов. Оно (решение Совета ЕС. — Ред.) учитывает также единоличное решение россии признать независимость территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», — говорится в сообщении.

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Таким образом, российские документы на поездку, выданные в этих регионах или жителям этих временно оккупированных территорий Украины, не будут приниматься как действующие документы на поездку для получения виз или для пересечения границ Шенгенской зоны.

Как отмечается в сообщении, выданные таким образом российские документы уже не признаются или находятся на стадии непризнания в странах ЕС. Принятое решение призвано установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешних границ и общую визовую политику, а также защитить безопасность стран-членов ЕС.

Как сообщалось, с начала оккупации Крыма в марте 2014 года россия начала выдавать российские международные паспорта жителям полуострова. Позже, в апреле 2019 года, такая практика была распространена на отдельные районы Луганской и Донецкой областей. В 2022 году оккупационные власти начали раздавать российские паспорта также жителям временно захваченных районов Запорожской и Херсонской областей.

ЕС рассматривает такие действия как еще одно проявление нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, очередное нарушение россией международного права и проводит последовательную политику непризнания попыток россии аннексировать временно оккупированные территории Украины, а также Грузии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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