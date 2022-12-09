ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины — Finance.ua
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ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины

Мир
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ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины
ЕС утвердил решение не признавать документы, выданные россией на оккупированных территориях Украины
Совет ЕС принял решение не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.
Такое решение обнародовано на сайте Европейского совета.
«Совет ЕС принял решение не принимать российские документы на путешествие, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии. Это решение — ответ на неспровоцированную и ничем не оправданную вооруженную агрессию против Украины и на российскую практику выдачи российских международных паспортов жителям оккупированных регионов. Оно (решение Совета ЕС. — Ред.) учитывает также единоличное решение россии признать независимость территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», — говорится в сообщении.
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Таким образом, российские документы на поездку, выданные в этих регионах или жителям этих временно оккупированных территорий Украины, не будут приниматься как действующие документы на поездку для получения виз или для пересечения границ Шенгенской зоны.
Как отмечается в сообщении, выданные таким образом российские документы уже не признаются или находятся на стадии непризнания в странах ЕС. Принятое решение призвано установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешних границ и общую визовую политику, а также защитить безопасность стран-членов ЕС.
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Как сообщалось, с начала оккупации Крыма в марте 2014 года россия начала выдавать российские международные паспорта жителям полуострова. Позже, в апреле 2019 года, такая практика была распространена на отдельные районы Луганской и Донецкой областей. В 2022 году оккупационные власти начали раздавать российские паспорта также жителям временно захваченных районов Запорожской и Херсонской областей.
ЕС рассматривает такие действия как еще одно проявление нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, очередное нарушение россией международного права и проводит последовательную политику непризнания попыток россии аннексировать временно оккупированные территории Украины, а также Грузии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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