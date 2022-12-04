В россии затормозила печать паспортов — не хватает импортных принтеров
МВД рф предупредило о нехватке импортных принтеров для печати российских паспортов. Производить отечественные принтеры можно, но это «со всех сторон нерентабельная история», отмечают участники рынка.
Об этом пишет издание «Ведомости».
Для печати внутренних паспортов МВД рф использовало матричные принтеры иностранных поставщиков, но новые не завозят, а старые не обслуживают из-за санкций, заявил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты МВД рф Юрий Войнов.
В россии эти принтеры не выпускают — «так исторически сложилось», отметил он. Ведомство готово заказывать отечественную технику, но сначала ее должен кто-то разработать, причем в соответствии с особыми требованиями к качеству.
Участники рынка отмечают, что российские госорганы использовали японские Epson и OKI, а также американскую Lexmark и итальянскую Olivetti.
OKI и Olivetti не имели официальных представительств в россии, Epson и Lexmark покинули страну.
Закупленного оборудования должно хватить на год, считают в Softline и Telecom Daily. Но ведомство во многом зависит от наличия в стране запчастей и расходников, так что в будущем возможны задержки с печатью новых документов. А заполнять паспорта полностью от руки не получится — согласно действующему закону часть данных вносится исключительно «с использованием специального принтера».
Завезти технику можно через параллельный импорт, но нужно знать, сколько принтеров и кому понадобится и каких моделей. Проблема также в том, что на такую технику не будет распространяться гарантия, а «покупать техподдержку очень дорого».
Ожидать, что российские компании запустят производство матричных принтеров в ближайшие годы, тоже не стоит, заявляет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: спрос на них не покроет расходы на запуск.
По словам другого источника, предстоит решать вопрос с правом на интеллектуальную собственность и совместимостью ПО. «Это со всех сторон нерентабельная история», — заключает он.
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