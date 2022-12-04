В россии затормозила печать паспортов — не хватает импортных принтеров Сегодня 04:46 — Мир

В россии затормозила печать паспортов — не хватает импортных принтеров

МВД рф предупредило о нехватке импортных принтеров для печати российских паспортов. Производить отечественные принтеры можно, но это «со всех сторон нерентабельная история», отмечают участники рынка.

Об этом пишет издание « Ведомости ».

Для печати внутренних паспортов МВД рф использовало матричные принтеры иностранных поставщиков, но новые не завозят, а старые не обслуживают из-за санкций, заявил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты МВД рф Юрий Войнов.

В россии эти принтеры не выпускают — «так исторически сложилось», отметил он. Ведомство готово заказывать отечественную технику, но сначала ее должен кто-то разработать, причем в соответствии с особыми требованиями к качеству.

Участники рынка отмечают, что российские госорганы использовали японские Epson и OKI, а также американскую Lexmark и итальянскую Olivetti.

OKI и Olivetti не имели официальных представительств в россии, Epson и Lexmark покинули страну.

Закупленного оборудования должно хватить на год, считают в Softline и Telecom Daily. Но ведомство во многом зависит от наличия в стране запчастей и расходников, так что в будущем возможны задержки с печатью новых документов. А заполнять паспорта полностью от руки не получится — согласно действующему закону часть данных вносится исключительно «с использованием специального принтера».

Завезти технику можно через параллельный импорт, но нужно знать, сколько принтеров и кому понадобится и каких моделей. Проблема также в том, что на такую технику не будет распространяться гарантия, а «покупать техподдержку очень дорого».

Ожидать, что российские компании запустят производство матричных принтеров в ближайшие годы, тоже не стоит, заявляет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: спрос на них не покроет расходы на запуск.

По словам другого источника, предстоит решать вопрос с правом на интеллектуальную собственность и совместимостью ПО. «Это со всех сторон нерентабельная история», — заключает он.

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