ЕС усилит борьбу с нелегальной миграцией и создаст «центры возвращения» — Finance.ua
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ЕС усилит борьбу с нелегальной миграцией и создаст «центры возвращения»

Мир
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ЕС усилит борьбу с нелегальной миграцией и создаст «центры возвращения»
ЕС усилит борьбу с нелегальной миграцией и создаст «центры возвращения»
Евросоюз создаст общий набор процедур для депортации мигрантов. Ожидается, что это поможет в борьбе с нелегальной миграцией. Блок планирует создать «центры возвращения» в третьих странах.
Об этом сообщает Associated Press (АР).
Во вторник, 11 марта, Европейский Союз объявил о намерениях депортировать больше мигрантов и создать так называемые «центры возвращения» в третьих странах. План будет предусматривать правила для всех стран-членов, чтобы иммиграционные органы в одной стране Евросоюза могли обеспечить выполнение приказа о депортации, выданного другой страной ЕС.
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«Сегодня только около 20% имеющих решение о возвращении покидают Европу. Это слишком мало», — сказала Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.
Отмечается, что план также изменит правила, чтобы разрешить странам ЕС отправлять искателей убежища, которым отказали, в третьи страны.
Комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер рассказал, что так называемые центры депортации будут применяться только к людям, чьи запросы об убежище были отклонены, и будут исключать несовершеннолетних без сопровождения, сказал Бруннер. Он добавил, что любое будущее соглашение должно гарантировать соблюдение международного права и прав человека.
Напомним, 9 марта в Еврокомиссии заявили, что представят новый закон о репатриации нелегальных мигрантов с территории ЕС. Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение «Европейского приказа о возвращении» и запрет на въезд для депортированных.
По материалам:
УНН
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