ЕС упростил визовый режим для граждан Турции — Finance.ua

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ЕС упростил визовый режим для граждан Турции

Мир
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ЕС упростил визовый режим для граждан Турции
ЕС упростил визовый режим для граждан Турции
Европейская комиссия ослабила ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан Турции — единственной страны — кандидата на вступление, с которой у ЕС до сих пор действует визовый режим.
Об этом говорится в публикации BIRN.
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Он предусматривает, что турецкие граждане, уже ранее получавшие шенгенскую визу, будут иметь возможность получить долгосрочную и многократную визу в случае подачи повторного заявления. Такая виза будет действовать от шести месяцев до пяти лет.
В своем решении Еврокомиссия подчеркнула, что следующие заявители, в отличие от подающих заявку впервые, представляют меньший риск с точки зрения миграции и безопасности.
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«Вместе с соответствующими институтами и Европейской комиссией мы продолжим наши усилия по улучшению процедур получения шенгенских виз для наших граждан», — добавило ведомство.
В течение многих лет граждане Турции жаловались на сложность и трудности получения шенгенских виз.
Это при том, что Турция уступает только Китаю по количеству заявок на шенгенские визы — в 2024 году их было более 1,17 миллиона, причем почти 994 тысячи были одобрены.
По материалам:
Європейська правда
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