ЕС упростил визовый режим для граждан Турции — Finance.ua

ЕС упростил визовый режим для граждан Турции Сегодня 23:13 — Мир

ЕС упростил визовый режим для граждан Турции

Европейская комиссия ослабила ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан Турции — единственной страны — кандидата на вступление, с которой у ЕС до сих пор действует визовый режим.

Об этом говорится в публикации BIRN.

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Решение Еврокомиссии предусматривает введение так называемого каскадного режима для заявителей на визу из Турции.

Он предусматривает, что турецкие граждане, уже ранее получавшие шенгенскую визу, будут иметь возможность получить долгосрочную и многократную визу в случае подачи повторного заявления. Такая виза будет действовать от шести месяцев до пяти лет.

В своем решении Еврокомиссия подчеркнула, что следующие заявители, в отличие от подающих заявку впервые, представляют меньший риск с точки зрения миграции и безопасности.

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В Министерстве иностранных дел Турции поприветствовали шаг ЕС.

«Вместе с соответствующими институтами и Европейской комиссией мы продолжим наши усилия по улучшению процедур получения шенгенских виз для наших граждан», — добавило ведомство.

В течение многих лет граждане Турции жаловались на сложность и трудности получения шенгенских виз.

Это при том, что Турция уступает только Китаю по количеству заявок на шенгенские визы — в 2024 году их было более 1,17 миллиона, причем почти 994 тысячи были одобрены.

Європейська правда По материалам:

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