Турция договаривается с США о тарифах и росте товарооборота до $100 миллиардов — Finance.ua

Турция договаривается с США о тарифах и росте товарооборота до $100 миллиардов Сегодня 19:15 — Мир

Турция договаривается с США о тарифах и росте товарооборота до $100 миллиардов

Переговоры между Турцией и Соединенными Штатами Америки по вопросам двусторонней торговли состоялись в Вашингтоне 22 мая. Речь шла о тарифной политике на фоне возобновления экономического диалога и достижении $100 млрд товарооборота.

Об этом говорится в заявлении министерства торговли Турции.

«В ходе визита обсуждались дополнительные шаги, которые можно предпринять для продолжения темпов роста торговли с США за последние 10 лет, достижения торгового показателя на уровне 100 млрд долл. США, обеспечения бесперебойного доступа фирм из обеих стран к рынкам и поощрения инвестиций», — сообщили в министерстве.

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Также отмечается, что стороны рассмотрели предложения по содействию торговле и улучшению бизнес-среды, в частности, урегулированию вопроса тарифов.

«Было взаимно подтверждено, что между двумя странами существует большой потенциал для сотрудничества в таких областях, как новейшие технологии, искусственный интеллект, инновации, производство и кибербезопасность», — говорится в заявлении.

Также было отмечено успешное сотрудничество двух стран в секторах энергетики и обороны.

Укрінформ По материалам:

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