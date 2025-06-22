Турция с июля повышает плату за проход по проливам — Finance.ua

Турция с июля повышает плату за проход по проливам
Турция со следующего месяца повышает стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.
Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.
«С 1 июля стоимость „золотого франка“, используемого для расчета сборов, взимаемых с судов, проходящих через турецкие проливы без остановки, будет увеличена на 15% до 5,83 доллара», — сообщил Уралоглу.
Министр отметил, что стоимость «золотого франка», который оставался неизменным на уровне 0,8 доллара в течение 39 лет до 2022 года, сейчас пересматривается каждый год. Также будет увеличена плата за предоставление других услуг.
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По Конвенции Монтре от 1936 года, которая восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, Анкара имеет право взимать плату с проходящих через пролив судов, а также за работы по спасению и эвакуации, за работу маяков и медицинское обслуживание.
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