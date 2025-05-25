В Турции строят первый сверхскоростной поезд — Finance.ua

В Турции строят первый сверхскоростной поезд Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

В Турции строят первый сверхскоростной поезд

Турция начала строительство первой в стране сверхскоростной железнодорожной линии, которая соединит Анкару и Стамбул.

Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу, передает издание Yeni Safak.

«Мы проектируем сверхскоростной поезд. Он будет двигаться со скоростью 350 километров в час. Дорога из Анкары в Стамбул будет длиться всего 80 минут. Работы уже идут», — сообщил Уралоглу.

Министр отметил, что текущая железнодорожная сеть Турции составляет 13 919 километров, после реализации уже задуманных и строящихся проектов ее длина будет 28 500 километров.

Строительство линий скоростных поездов идет на таких маршрутах как Анкара-Измир, Мерсин-Газиантеп и Стамбул-Капикуле. Сверхскоростная линия строится между Анкарой и Стамбулом.

Сейчас скоростной поезд едет из Анкары в Стамбул 4 часа, перелет длится 1 час.

Укрінформ По материалам:

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