В Турции строят первый сверхскоростной поезд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Турции строят первый сверхскоростной поезд

Технологии&Авто
13
В Турции строят первый сверхскоростной поезд
В Турции строят первый сверхскоростной поезд
Турция начала строительство первой в стране сверхскоростной железнодорожной линии, которая соединит Анкару и Стамбул.
Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу, передает издание Yeni Safak.
«Мы проектируем сверхскоростной поезд. Он будет двигаться со скоростью 350 километров в час. Дорога из Анкары в Стамбул будет длиться всего 80 минут. Работы уже идут», — сообщил Уралоглу.
В Турции строят первый сверхскоростной поезд
Министр отметил, что текущая железнодорожная сеть Турции составляет 13 919 километров, после реализации уже задуманных и строящихся проектов ее длина будет 28 500 километров.
Строительство линий скоростных поездов идет на таких маршрутах как Анкара-Измир, Мерсин-Газиантеп и Стамбул-Капикуле. Сверхскоростная линия строится между Анкарой и Стамбулом.
Сейчас скоростной поезд едет из Анкары в Стамбул 4 часа, перелет длится 1 час.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems