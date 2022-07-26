ЕС удалось согласовать план сокращения потребления газа — DPA — Finance.ua
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ЕС удалось согласовать план сокращения потребления газа — DPA

Энергетика
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Европейские государства, входящие в состав Евросоюза, наконец-то смогли договориться о плане сокращения потребления газа на случай чрезвычайной ситуации, сообщило немецкое агентство DPA.
«Как стало известно DPA, государства-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в блоке в попытке смягчить последствия потенциальной полной остановки поставок российского газа», — говорится в сообщении агентства в Твиттере.
Подробности нового плана не приводятся.
Как сообщалось, накануне в ЕС проходила активная работа по этому направлению. В частности, постпреды стран ЕС рассматривали идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая в случае претворения в жизнь плана в том виде, в каком он был на понедельник, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.
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«Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны», — говорилось в коммюнике ЕК, обнародованном в Брюсселе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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