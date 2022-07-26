ЕС удалось согласовать план сокращения потребления газа — DPA Сегодня 10:45 — Энергетика

Европейские государства, входящие в состав Евросоюза, наконец-то смогли договориться о плане сокращения потребления газа на случай чрезвычайной ситуации, сообщило немецкое агентство DPA.

«Как стало известно DPA, государства-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в блоке в попытке смягчить последствия потенциальной полной остановки поставок российского газа», — говорится в сообщении агентства в Твиттере.

Подробности нового плана не приводятся.

Как сообщалось, накануне в ЕС проходила активная работа по этому направлению. В частности, постпреды стран ЕС рассматривали идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая в случае претворения в жизнь плана в том виде, в каком он был на понедельник, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.

План сокращения потребления газа ЕК предложила 20 июля.

«Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны», — говорилось в коммюнике ЕК, обнародованном в Брюсселе.

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