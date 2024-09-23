ЕС требует от Apple открыть iOS для конкурентов — Finance.ua

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ЕС требует от Apple открыть iOS для конкурентов

Технологии&Авто
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ЕС требует от Apple открыть iOS для конкурентов
ЕС требует от Apple открыть iOS для конкурентов
Европейский Союз предупредил Apple, что компания может получить штраф, если не откроет операционную систему iOS для конкурентов.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что произошло

Европейский Союз предупредил Apple о возможном штрафе за нарушение «Закона о цифровых рынках», если компания не откроет iOS для конкурентов.
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Компания имеет шесть месяцев на то, чтобы открыть iOS для конкурентов, включая функции голосового ассистента Siri и технологии бесконтактной оплаты.
В случае невыполнения требований компания может быть оштрафована на 10% от ее глобальных продаж.
Сегодня мы впервые используем процедуру спецификаций в рамках DMA, чтобы направить Apple к эффективному соблюдению своих обязательств по совместимости. Эффективная функциональная совместимость, например со смартфонами и их операционными системами, играет в этом важную роль", — отметила в своем заявлении исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.
По материалам:
vctr.media
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