Apple выпустила iOS 18: какие новые функции появились — Finance.ua

Apple выпустила iOS 18: какие новые функции появились Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Apple выпустила iOS 18: какие новые функции появились

Apple официально представила iOS 18. Теперь пользователи могут установить финальную версию операционной системы на свои смартфоны, и это одно из самых значимых и кастомизированных обновлений для владельцев iPhone. Новая версия принесла значительные изменения и множество функций.

Настройка главного экрана

Одной из выдающихся особенностей iOS 18 являются расширенные возможности кастомизации главного экрана. Теперь пользователи могут свободно размещать иконки приложений и виджеты в любом месте экрана, создавать пустые места и размещать их по своему усмотрению.

Кроме того, пользователи могут окрасить иконки любым цветом или применять новый темный режим, превращающий большинство иконок, включая сторонние, в темную тему.

Для тех, кто стремится к большей чистоте экрана, iOS 18 предлагает возможность увеличить иконки и даже удалить названия программ под ними, чтобы они выглядели более четко.

Обновлены «Сообщения»

В программе «Сообщения» в iOS 18 появилось несколько новых функций, улучшающих общение. Теперь пользователи могут применять текстовые эффекты, такие как «взрыв» или «дрожание» к отдельным словам в сообщении.

Кроме того, была обновлена ​​система Tapbacks, позволяющая реагировать на сообщения с помощью более широкого спектра эмодзи и стикеров.

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Еще одна новая функция — отправка сообщений по расписанию, позволяющая пользователям создавать сообщение и устанавливать определенное время для его отправки.

Для улучшения коммуникации между платформами в iOS 18 также внедрена поддержка обмена сообщениями RCS, что улучшает взаимодействие между пользователями iPhone и Android благодаря таким функциям, как прочитанные квитанции, индикаторы набора текста и обмен изображениями в высоком качестве.

Обновление «Центра управления» и «Экрана блокировки»

В iOS 18 существенно изменен дизайн «Центра управления». Это позволяет использовать несколько страниц элементов управления и внедряет API для сторонних приложений, которые могут вносить свой вклад в интерфейс.

Эта гибкость распространяется и на блокировочный экран, где пользователи теперь могут изменить стандартные ярлыки камеры и фонарика на любые другие элементы управления по своему выбору, в том числе из сторонних приложений.

Отображение iPhone и улучшение функции SharePlay

Благодаря функции отражения iPhone пользователи могут управлять своим смартфоном непосредственно с компьютера Mac, получая полный доступ к интерфейсу устройства. Эта функция также поддерживает получение уведомлений с iPhone на Mac, повышая производительность и связь между устройствами Apple.

Обновлена ​​функция SharePlay, позволяющая пользователям рисовать или делать заметки на экране в режиме реального времени. Эта функция особенно полезна для техничекой поддержки или совместной работы.

Редизайн программы «Фото»

Apple полностью переделала приложение «Фотографии» в iOS 18, представив более упорядоченный макет и новую функцию «Коллекции», которая будет складывать фотографии по темам, таким как «Люди и домашние животные», «Поездки» и прочее.

Пользователи могут настраивать свою фототеку, закреплять или переставлять коллекции, а также фильтровать содержимое, например, скриншоты. Также была усовершенствована функция поиска, облегчающая поиск конкретных фотографий по людям, местам или другим критериям.

Приложение «Пароли» и улучшенная конфиденциальность

Впервые в iOS 18 появилось специальное приложение «Пароли». Это приложение служит централизованным местом для управления паролями, ключами и даже данными Wi-Fi. Приложение синхронизируется с устройствами на iOS, macOS и Windows, предлагая комплексное решение для управления паролями.

Что касается конфиденциальности, то в iOS 18 появились такие функции, как блокировка приложений с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Она также позволяет пользователям скрывать приложения, гарантируя, что они не будут отображаться на главном экране или в результатах поиска.

Обновление Safari, Apple Wallet и игр

В Safari в iOS 18 появились новые «Основные моменты», суммирующие ключевую информацию с веб-страниц, а также функция контроля отвлечения, блокирующая навязчивые элементы, такие как всплывающие окна.

Приложение Apple Wallet также было обновлено. Появился обработанный дизайн билетов на мероприятия и новые интеграции с программами вознаграждений и платежными опциями.

Для геймеров в iOS 18 появился игровой режим, который оптимизирует производительность, уменьшая фоновую активность и улучшая скорость реакции при работе с AirPods и игровыми контроллерами.

Доступность и не только

iOS 18 добавляет новые функции доступности, включая отслеживание движения глаз для iPhone и iPad, функцию Music Haptics, которая преобразует звук в вибрации и голосовые комбинации для Siri.

В приложении «Домой» пользователи теперь могут предоставлять ограниченный по времени доступ к определенным устройствам, например дверным замкам, и устанавливать желаемый домашний хаб для своих смарт-устройств.

Со всеми этими и многими другими функциями iOS 18 предоставляет пользователям беспрецедентный уровень кастомизации и функциональности, что делает ее наиболее персонализированным обновлением Apple сегодня.

Что не получила iOS 18

Самым громким обновлением на презентации Apple были функции Apple Intelogence, однако пользователям придется еще немного подождать. Еще новый iPhone 16 появится на рынке без своих ключевых функций искусственного интеллекта.

Эта задержка касается и iPhone 15 Pro, который будет работать с функциями Apple Intelligence, как только выйдет соответствующее обновление операционной системы iOS 18.1.

Но iOS 18.1 уже находится на стадии бета-тестирования для разработчиков, и она включает первый набор функций Apple Intelligence.

Apple подтвердила, что обновление выйдет в октябре, а функции Apple Intelligence будут доступны пользователям следующих устройств:

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max,

iPhone 16,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max.

Телеканал новин 24 По материалам:

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