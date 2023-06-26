ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины — Finance.ua
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ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины

Аграрный рынок
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ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины
ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины
Страны Евросоюза решили выплатить 100 миллионов евро фермерам 5 стран для покрытия убытков, связанных с чрезмерным экспортом агропродукции из Украины.
Об этом сообщает RMF FM.
Отмечается, что ЕС одобрил распределение общей суммы в 100 миллионов евро между пятью странами — Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Болгарией.
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Польские фермеры получат 40 млн евро из этой суммы. Теперь польские власти смогут увеличить помощь фермерам на 200%, выделив средства из собственного бюджета.
Решение о выплате средств стало возможным после того, как Польша и Венгрия сняли препятствия для транзита украинских сельскохозяйственных товаров, а Еврокомиссия оценила, что Варшава и Будапешт выполнили условия соглашения.
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Напомним, Брюссель согласился 5 июня продлить запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника — до середины сентября. Транзит, однако, будет разрешен. Принимая свое решение, ЕК предупредила, что если соседние с Украиной страны будут препятствовать транзиту, она может отозвать согласие на продление ограничений.
Позже сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен якобы под давлением Киева тормозит выделение помощи польским фермерам, аргументируя это тем, что Польша затрудняет транзит украинского зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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