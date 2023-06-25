Крупнейшие экспортеры пшеницы среди стран ЕС (инфографика) — Finance.ua

Крупнейшие экспортеры пшеницы среди стран ЕС (инфографика) Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

За пятьдесят недель текущего сезона страны Евросоюза экспортировали 31,3 млн т пшеницы, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Об этом сообщает Еврокомиссия, пишет ukragroconsult.com.

Экспорт мягкой пшеницы в текущем сезоне достиг 30,0 млн т (+13%), дурума — 0,713 млн т (-27%), муки из мягкой пшеницы — 0,443 млн т (-14%).

Крупнейшим экспортером пшеницы среди стран ЕС остается Франция, которая в этом сезоне поставила на внешние рынки 10,2 млн т. За ней следуют Румыния и Германия.

Основными направлениями экспорта мягкой пшеницы из Евросоюза в текущем сезоне стали Марокко (4,7 млн ​​т), Алжир (4,1 млн т), Нигерия (2,8 млн т) и Саудовская Аравия (1,5 млн т).

Твердую пшеницу закупали главным образом Тунис (0,2 млн т), ОАЭ, Танзания, Израиль и Алжир.

Справка Finance.ua:

Украина завершает посевную, план по зерновым перевыполнен на 3%;

за прошедшую неделю они засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами 14 тыс. га, по сравнению с 133,3 тыс. га на прошлой неделе и 193,5 тыс. га еще неделей ранее, сообщило Министерство агрополитики и продовольствия;

согласно его данным на 15 июня, площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми достигли 5,618 млн га, что на 3% выше прогнозируемых в марте.

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