ЕС смягчит правила импорта газа во избежание дефицита 10.04.2026, 02:22 — Энергетика

Еврокомиссия готовит «гибкие подходы» для импортеров

Европейский Союз намерен предоставить производителям газа больше свободы в вопросах импорта метана. Такое решение имеет целью предотвратить потенциальный дефицит энергоресурсов в странах блока.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Дитте Юул Йоргенсен, генерального директора по вопросам энергетики в Еврокомиссии.

Она заявила, что Брюссель в скором времени предложит «гибкие подходы» к строгим требованиям, предъявляемым к импортерам ископаемого топлива в ЕС, чтобы бороться с высокими ценами на энергоносители.

Новые правила отчетности

Действующее законодательство ЕС обязывает внутренних производителей отчитываться о выбросах метана, возникающих при сжигании и утечке топлива в атмосферу. С января 2027 года эти правила будут распространяться и на импортируемые энергоносители.

Предложенные Йоргенсен изменения предусматривают, что импортеры в ЕС должны будут лишь продемонстрировать, что достаточная доля их производства отвечает требованиям европейского законодательства вместо полного отслеживания всех этапов производства.

Наложение штрафов за невыполнение требований, которые в отдельных случаях могут достигать 20 процентов годового оборота, также будет смягчено.

Регламент ЕС по метану был принят еще в 2024 году. Сам метан является основным компонентом природного газа и за 20-летним периодом в 80 раз эффективнее углекислого газа в содержании углерода в атмосфере.

Ни одна страна за пределами блока не была официально признана отвечающей стандартам ЕС, и лишь 7% мировой добычи нефти и газа отвечали требованиям по отчетности.

Сопротивление стран-членов

Часть стран-членов ЕС ранее критиковала эти ограничения как слишком строгие и могут привести к дефициту газа в Европе. В частности, Германия настаивала на большей гибкости.

Чехия, Румыния и Словения поддержали ее позицию, а Венгрия призвала к приостановке и полному пересмотру этих предложений.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.