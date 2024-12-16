ЕС рекомендует европейским компаниям как можно скорее выйти с российского рынка — Finance.ua

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ЕС рекомендует европейским компаниям как можно скорее выйти с российского рынка

Фондовый рынок
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ЕС рекомендует европейским компаниям как можно скорее выйти с российского рынка
ЕС рекомендует европейским компаниям как можно скорее выйти с российского рынка
В утвержденном Советом министров ЕС по иностранным делам 15-м пакете санкций ЕС предусмотрел ряд мер по защите европейских компаний и призвал их как можно скорее покинуть российский рынок.
Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.
Сообщается, что ЕС продлил сроки действия отдельных правовых исключений, необходимых для завершения процесса выхода европейских компаний из рф.
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«Из-за рисков, связанных с ведением бизнеса в россии, операторам из ЕС следует рассмотреть возможность закрытия бизнеса в рф и/или не открывать там новые предприятия. Исключительное расширение исключений по продаже активов необходимо для того, чтобы позволить операторам из ЕС как можно скорее выйти с российского рынка. Исключения предоставляются государствами-членами в индивидуальном порядке и направлены на обеспечение упорядоченного процесса выхода с рынка, который был бы невозможен без продления этих сроков», — говорится в сообщении.
В то же время 15-й пакет санкций Евросоюза содержит положение, которое освобождает европейские компании от обязанности платить штрафы, наложенные российскими властями из-за их выхода с российского рынка.
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Документ также предусматривает исключения из регуляторных правил в отношении замороженных активов рф, размещенных на балансе центральных депозитариев в странах ЕС. Это позволяет финансовым учреждениям Евросоюза обращаться в компетентные органы с запросом на разрешение совершать определенные операции с замороженными активами рф в ответ на регуляторные или санкционные меры россии против европейских компаний.
По материалам:
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