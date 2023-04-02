ЕС разрабатывает цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов — Finance.ua

ЕС разрабатывает цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов
Европейский Союз разрабатывает цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты и водительского удостоверения.
Как сообщает эстонское национальное телерадиовещание ERR, работа над предварительным приложением цифрового кошелька уже завершена и его начинают тестировать.
В цифровом кошельке можно будет хранить водительские права, разрешение на рыбалку, рецепты на лекарства и другие разрешительные документы.
Как сообщается, в кошельке будет функция закрытия информации по усмотрению владельца, то есть кошелек позволит выбирать, кому и какую информацию показывать.
«Например, если вас останавливает дорожный полицейский, он действительно имеет право посмотреть ваш личный код и имя, в то время как швейцару в баре не нужно знать, где вы живете, какие ваши личный код, дата рождения или имя. Он просто должно видеть, что человеку исполнилось 18 лет. Это вся информация, которая ему нужна», — прокомментировал эксперт департамента государственной инфосистемы Марк Эрлих.
По словам Эрлиха, сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы государства ЕС начали использовать цифровой кошелек до конца 2025 года.
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