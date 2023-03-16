Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії» — Finance.ua

Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії» Сегодня 09:47 — Финтех и Карты

Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії»

Команда Минцифры видит варианты использования ChatGPT в «Дії» и уже внедряет их.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что известно

Работа над внедрением ChatGPT в работу министерства ведется вместе с компанией Microsoft, отметил Михаил Федоров.

Уже обсуждается внедрение чата в работу контакт-центра Минцифры.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

В дальнейшем планируется внедрение ChatGPT для анализа услуг, за которыми обращаются граждане Украины, чтобы добавлять их в электронные сервисы государства.

Напомним, 14 марта компания OpenAI представила новую версию искусственного интеллекта — GPT-4.

Справка Finance.ua:

d конце ноября 2022 года OpenAI — американская лаборатория ИИ, среди совладельцев которой Илон Маск — представила свою разработку ChatGPT на базе продвинутой нейросетевой модели GPT-3.5. Языковая модель на базе ИИ может отвечать на вопросы, помогать с составлением писем, эссе и написанием кода;

в неделю ChatGPT имел более 1 млн пользователей. И в OpenAI планируют только наращивать темп — в 2023 году в компании ожидают до $200 млн дохода, а уже через год — $1 млрд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.