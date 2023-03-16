Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії» — Finance.ua
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Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії»

Финтех и Карты
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Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії»
Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії»
Команда Минцифры видит варианты использования ChatGPT в «Дії» и уже внедряет их.
Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что известно

Работа над внедрением ChatGPT в работу министерства ведется вместе с компанией Microsoft, отметил Михаил Федоров.
Уже обсуждается внедрение чата в работу контакт-центра Минцифры.

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В дальнейшем планируется внедрение ChatGPT для анализа услуг, за которыми обращаются граждане Украины, чтобы добавлять их в электронные сервисы государства.
Напомним, 14 марта компания OpenAI представила новую версию искусственного интеллекта — GPT-4.

Справка Finance.ua:

  • d конце ноября 2022 года OpenAI — американская лаборатория ИИ, среди совладельцев которой Илон Маск — представила свою разработку ChatGPT на базе продвинутой нейросетевой модели GPT-3.5. Языковая модель на базе ИИ может отвечать на вопросы, помогать с составлением писем, эссе и написанием кода;
  • в неделю ChatGPT имел более 1 млн пользователей. И в OpenAI планируют только наращивать темп — в 2023 году в компании ожидают до $200 млн дохода, а уже через год — $1 млрд.
По материалам:
Forbes.ua
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