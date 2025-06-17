ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя — Finance.ua

ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя Сегодня 11:35

ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя

Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию россией Крыма и Севастополя. Ограничения будут действовать как минимум до 23 июня 2026 года.

О продлении санкций говорится в официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник.

Эти ограничения впервые были введены еще в июне 2014 года и остаются действующими в неизменном виде.

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Какие именно ограничения действуют:

запрет на импорт в ЕС товаров из незаконно аннексированного Крыма и Севастополя;

запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции в регион;

запрет предоставления туристических услуг в Крыму и Севастополе;

ограничение на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования там — в частности, в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики;

запрет на поставку оборудования, которое может быть использовано для разведки или добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Позиция ЕС

Европейский Союз снова подтвердил, что не признает аннексию Крыма и Севастополя и решительно осуждает действия россии как грубое нарушение норм международного права. В Брюсселе отметили, что такая аннексия противоречит основным принципам международного сообщества.

В заявлении также отмечено, что с 2022 года россия еще больше усугубила нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, развязав полномасштабную, неспровоцированную и неоправданную войну.

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