ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя — Finance.ua
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ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя

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ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя
ЕС продлил санкции за аннексию россии Крыма и Севастополя
Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию россией Крыма и Севастополя. Ограничения будут действовать как минимум до 23 июня 2026 года.
О продлении санкций говорится в официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник.
Эти ограничения впервые были введены еще в июне 2014 года и остаются действующими в неизменном виде.
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Какие именно ограничения действуют:
  • запрет на импорт в ЕС товаров из незаконно аннексированного Крыма и Севастополя;
  • запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции в регион;
  • запрет предоставления туристических услуг в Крыму и Севастополе;
  • ограничение на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования там — в частности, в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики;
  • запрет на поставку оборудования, которое может быть использовано для разведки или добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Позиция ЕС

Европейский Союз снова подтвердил, что не признает аннексию Крыма и Севастополя и решительно осуждает действия россии как грубое нарушение норм международного права. В Брюсселе отметили, что такая аннексия противоречит основным принципам международного сообщества.
В заявлении также отмечено, что с 2022 года россия еще больше усугубила нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, развязав полномасштабную, неспровоцированную и неоправданную войну.
По материалам:
Finance.ua
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