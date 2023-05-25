ЕС продлил действие беспошлинного экспорта товаров из Украины — Finance.ua

ЕС продлил действие беспошлинного экспорта товаров из Украины Сегодня 14:40

ЕС продлил действие беспошлинного экспорта товаров из Украины

Европейский Совет продлил еще на год действие беспошлинного ввоза украинских товаров в страны Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что такое решение существенно поможет украинскому бизнесу и экономике в сверхсложных военных условиях.

«Европейский Совет сегодня продлил действие „экономического безвиза“ с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС по меньшей мере до июня 2024 года», — отметил он.

Также он выразил благодарность европейским партнерам за принятое решение.

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Напомним, Европейская комиссия 27 апреля 2022 года согласовала отмену на год всех пошлин и квот на украинский экспорт. Целью решения было предупреждение глобального ценового кризиса на рынке, а также помощь Украине стабилизировать рынки на фоне полномасштабного вторжения.

В ходе состоявшегося в феврале в Киеве саммита «Украина — Европейский Союз» обсуждались перспективы присоединения Украины к ЕС. Тогда же президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что срок действия беспошлинной торговли будет однозначно продлен.

УНІАН По материалам:

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