Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила — Finance.ua
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Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила

Личные финансы
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Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила
Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила
В связи с войной многие украинцы стали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них изымают некоторые вещи, продукты или лекарства.
Какие вещи таможенные правила запрещают вести из Украины, сообщает visitukraine.today.

Какую пищу и лекарства могут изъять на границе

Украинцы, которые в другой стране нуждаются в конкретных украинских продуктах и лекарствах, при случае пытаются привезти их из дому. О правилах перевозки обычно спрашивают в соцсетях. В первые месяцы войны пограничники обычно пропускали граждан без особых проверок их сумок.
Между тем в Государственной таможенной службе Украины напоминают, какие вещи, продукты и запрещено провозить через границу.
Еду везти с собой можно, но с определенными условиями. К примеру, это могут быть готовые блюда не более 2 кг. Консервацию также могут пропустить, если она не будет подозрительной.
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Также есть нормы на популярные продукты:
  • кофе — до 500 г;
  • шоколад — несколько плиток;
  • мед — до 2 кг;
  • яйца — до 2 кг.
А вот мясные и молочные продукты везти категорически запрещено:
  • свежее мясо;
  • сало, колбасы;
  • сыры, молоко и кисломолочные продукты;
  • свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры.
Также строгий контроль действует по отношению к лекарствам. Нельзя провозить следующие категории препаратов:
  • с наркотическими или психотропными веществами в составе;
  • сильнодействующие препараты, если нет рецепта от врача;
  • лекарства объемом более 500 мл.

Какие ограничения действуют на вывоз алкоголя и табака

Алкоголь и табак можно перевозить по наземному транспорту в ограниченном количестве. Провозить такие вещества могут только лица старше 21 года.
  • крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
  • слабоалкогольные напитки — до 2 л на человека;
  • пиво (до 16 л);
  • вино — до 4 л;
  • сигареты — 2 открытые пачки;
  • сигары — до 10 шт;
  • жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл)

Какие еще предметы запрещено вывозить

Под запрет на вывоз из Украины попали разные категории предметов. К примеру:
  • оружие, боеприпасы и военное снаряжение;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
  • произведения искусства, культурные и исторические ценности;
  • аннулированные ценные бумаги;
  • товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности;
Полный перечень личных вещей и их количество, которые можно везти с собой из Украины, смотрите на сайте Государственной таможенной службы.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
visitukraine.today
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