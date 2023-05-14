Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила — Finance.ua

Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила Сегодня 17:27 — Личные финансы

Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила

В связи с войной многие украинцы стали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них изымают некоторые вещи, продукты или лекарства.

Какие вещи таможенные правила запрещают вести из Украины, сообщает visitukraine.today

Какую пищу и лекарства могут изъять на границе

Украинцы, которые в другой стране нуждаются в конкретных украинских продуктах и лекарствах, при случае пытаются привезти их из дому. О правилах перевозки обычно спрашивают в соцсетях. В первые месяцы войны пограничники обычно пропускали граждан без особых проверок их сумок.

Между тем в Государственной таможенной службе Украины напоминают, какие вещи, продукты и запрещено провозить через границу.

Еду везти с собой можно, но с определенными условиями. К примеру, это могут быть готовые блюда не более 2 кг. Консервацию также могут пропустить, если она не будет подозрительной.

Также есть нормы на популярные продукты:

кофе — до 500 г;

шоколад — несколько плиток;

мед — до 2 кг;

яйца — до 2 кг.

А вот мясные и молочные продукты везти категорически запрещено:

свежее мясо;

сало, колбасы;

сыры, молоко и кисломолочные продукты;

свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры.

Также строгий контроль действует по отношению к лекарствам. Нельзя провозить следующие категории препаратов:

с наркотическими или психотропными веществами в составе;

сильнодействующие препараты, если нет рецепта от врача;

лекарства объемом более 500 мл.

Какие ограничения действуют на вывоз алкоголя и табака

Алкоголь и табак можно перевозить по наземному транспорту в ограниченном количестве. Провозить такие вещества могут только лица старше 21 года.

крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);

слабоалкогольные напитки — до 2 л на человека;

пиво (до 16 л);

вино — до 4 л;

сигареты — 2 открытые пачки;

сигары — до 10 шт;

жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл)

Какие еще предметы запрещено вывозить

Под запрет на вывоз из Украины попали разные категории предметов. К примеру:

оружие, боеприпасы и военное снаряжение;

наркотические и психотропные вещества;

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;

произведения искусства, культурные и исторические ценности;

аннулированные ценные бумаги;

товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности;

Полный перечень личных вещей и их количество, которые можно везти с собой из Украины, смотрите на сайте Государственной таможенной службы.

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.