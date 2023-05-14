Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила — Finance.ua

Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила
В связи с войной многие украинцы стали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них изымают некоторые вещи, продукты или лекарства.
Какие вещи таможенные правила запрещают вести из Украины, сообщает visitukraine.today.
Какую пищу и лекарства могут изъять на границе
Украинцы, которые в другой стране нуждаются в конкретных украинских продуктах и лекарствах, при случае пытаются привезти их из дому. О правилах перевозки обычно спрашивают в соцсетях. В первые месяцы войны пограничники обычно пропускали граждан без особых проверок их сумок.
Между тем в Государственной таможенной службе Украины напоминают, какие вещи, продукты и запрещено провозить через границу.
Еду везти с собой можно, но с определенными условиями. К примеру, это могут быть готовые блюда не более 2 кг. Консервацию также могут пропустить, если она не будет подозрительной.
Также есть нормы на популярные продукты:
- кофе — до 500 г;
- шоколад — несколько плиток;
- мед — до 2 кг;
- яйца — до 2 кг.
А вот мясные и молочные продукты везти категорически запрещено:
- свежее мясо;
- сало, колбасы;
- сыры, молоко и кисломолочные продукты;
- свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры.
Также строгий контроль действует по отношению к лекарствам. Нельзя провозить следующие категории препаратов:
- с наркотическими или психотропными веществами в составе;
- сильнодействующие препараты, если нет рецепта от врача;
- лекарства объемом более 500 мл.
Какие ограничения действуют на вывоз алкоголя и табака
Алкоголь и табак можно перевозить по наземному транспорту в ограниченном количестве. Провозить такие вещества могут только лица старше 21 года.
- крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
- слабоалкогольные напитки — до 2 л на человека;
- пиво (до 16 л);
- вино — до 4 л;
- сигареты — 2 открытые пачки;
- сигары — до 10 шт;
- жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл)
Какие еще предметы запрещено вывозить
Под запрет на вывоз из Украины попали разные категории предметов. К примеру:
- оружие, боеприпасы и военное снаряжение;
- наркотические и психотропные вещества;
- сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
- произведения искусства, культурные и исторические ценности;
- аннулированные ценные бумаги;
- товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности;
Полный перечень личных вещей и их количество, которые можно везти с собой из Украины, смотрите на сайте Государственной таможенной службы.
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