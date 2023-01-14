Таможенные правила Украины: что можно ввозить из-за границы — Finance.ua

Таможенные правила Украины: что можно ввозить из-за границы Сегодня 17:22 — Личные финансы

Таможенные правила Украины: что можно ввозить из-за границы

Иностранцы со всего мира продолжают приезжать в Украину во время военного положения. Следует помнить, что при пересечении границы с Украиной действуют таможенные правила. Они распространяются как на украинцев, так и иностранных граждан.

Рассказываем о правилах пересечения границы, и какие предметы можно ввозить в Украину.

Зеленый таможенный коридор

Через «зеленый» коридор можно перевозить вещи, не подлежащие таможенному налогообложению и декларированию.

Лица, проходящие (проезжающие) через зеленый коридор, освобождаются от подачи письменной таможенной декларации. Освобождение от подачи письменной таможенной декларации не означает освобождение от обязательного соблюдения порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Таким образом можно ввозить:

персональные вещи;

товары, которые стоят не более 500 евро и весят до 50 кг;



съедобные продукты не для продажи, которые стоят до 200 евро;



лекарства (кроме наркотических и психотропных веществ) в определенном законодательством количестве: не более 5 упаковок каждого препарата на одного человека.



Красный таможенный коридор

Воспользовавшись «красным» таможенным коридором, разрешено перевозить вещи, которые нужно письменно задекларировать, а именно:

товары, требующие разрешительных документов;

валютные и культурные ценности;



ценные бумаги и платежные документы;



препараты, содержащие наркотические, психотропные вещества или прекурсоры;



товары дороже 500 евро и тяжелее 50 кг.



Обратите внимание! Налоги начисляются из расчета стоимости товаров, для чего вам нужно предъявить таможеннику товарные чеки, ярлыки и другие имеющиеся документы. Если такие документы отсутствуют, таможенники будут вынуждены определить таможенную стоимость товаров на основании цен на идентичные или похожие товары.

Помните, что в таможенной декларации вы должны указывать точные сведения об имеющихся у вас товарах, их количестве и наименовании.

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