ЕС привяжет часть кредита Украине к изменениям в налогообложении посылок Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Инициатива по изменению налогообложения посылок вызывает значительное недовольство среди украинцев

Европейский Союз привяжет часть выплат из пакета помощи Украине объемом 90 млрд евро к изменениям в налоговом законодательстве, которых ранее требовал Международный валютный фонд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Речь идет о макрофинансовой части кредитной программы в 8,4 млрд евро. В понедельник страны-члены ЕС согласовали условия программы макрофинансовой помощи, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

On the margins of the @G7 Meetings, I discussed next steps for 🇺🇦 funding with Minister @SergiiMarchenk3, including the 🇪🇺 90 billion euro Ukraine Support Loan.



Conditions for the macro-financial assistance programme under it are settled, and also received agreement from EU… pic.twitter.com/DQeIu8vvGI — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 18, 2026

Требование по НДС на международные посылки

Для получения средств Киев должен принять законодательные изменения, которые расширят перечень международных посылок, подлежащих обложению 20% налогом на добавленную стоимость. Первый транш Украина может получить уже в июне, второй в сентябре, а третий — до конца года после выполнения необходимых реформ.

Требование ЕС совпадает с условием МВФ для выделения очередного транша помощи в 700 млн долларов. Европейская комиссия координирует часть условий финансовой поддержки Украины с требованиями МВФ.

Инициатива по изменению налогообложения посылок вызвала значительное недовольство среди украинцев, поэтому перспективы ее принятия в Верховной Раде остаются неопределенными.

Народный депутат Ярослав Железняк в комментарии Bloomberg заявил, что пока не видит достаточного количества голосов для поддержки законопроекта. Для его принятия необходимо не менее 226 голосов из 392 доступных. Такую оценку разделяет и один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности.

Представитель Министерства финансов Украины Дмитрий Герасименко сообщил Bloomberg, что правительство продолжает работу над финализацией кредитного соглашения с ЕС и его условий перед ратификацией в парламенте.

Украинцы в целом негативно относятся к инициативам, предусматривающим повышение налоговой нагрузки, даже несмотря на необходимость в дополнительных поступлениях для финансирования обороны. В то же время, налоговые реформы являются частью требований на пути вступления Украины в ЕС.

Что известно о налогообложении международных отправлений

Ранее Finance.ua рассказывал , что инициатива по внедрению в Украине новой модели налогообложения международных отправлений, предусмотренной законопроектами № 15112-Д и № 12360, вызвало активное обсуждение среди бизнеса и общественности.

Обязанность начисления и уплаты НДС (20%) будет возлагаться на маркетплейс (электронный интерфейс). Для гражданина процесс будет привычным: налог будет автоматически включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки на платформе.

Посылки категории «от гражданина к гражданину» (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не преследуют цель дальнейшей реализации.

Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже ​​(личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) — до 150 евро без уплаты налогов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.