ЕС привяжет часть кредита Украине к изменениям в налогообложении посылок

Казна и Политика
Инициатива по изменению налогообложения посылок вызывает значительное недовольство среди украинцев
Европейский Союз привяжет часть выплат из пакета помощи Украине объемом 90 млрд евро к изменениям в налоговом законодательстве, которых ранее требовал Международный валютный фонд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Речь идет о макрофинансовой части кредитной программы в 8,4 млрд евро. В понедельник страны-члены ЕС согласовали условия программы макрофинансовой помощи, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

Требование по НДС на международные посылки

Для получения средств Киев должен принять законодательные изменения, которые расширят перечень международных посылок, подлежащих обложению 20% налогом на добавленную стоимость. Первый транш Украина может получить уже в июне, второй в сентябре, а третий — до конца года после выполнения необходимых реформ.
Требование ЕС совпадает с условием МВФ для выделения очередного транша помощи в 700 млн долларов. Европейская комиссия координирует часть условий финансовой поддержки Украины с требованиями МВФ.
Инициатива по изменению налогообложения посылок вызвала значительное недовольство среди украинцев, поэтому перспективы ее принятия в Верховной Раде остаются неопределенными.
Народный депутат Ярослав Железняк в комментарии Bloomberg заявил, что пока не видит достаточного количества голосов для поддержки законопроекта. Для его принятия необходимо не менее 226 голосов из 392 доступных. Такую оценку разделяет и один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности.
Представитель Министерства финансов Украины Дмитрий Герасименко сообщил Bloomberg, что правительство продолжает работу над финализацией кредитного соглашения с ЕС и его условий перед ратификацией в парламенте.
Украинцы в целом негативно относятся к инициативам, предусматривающим повышение налоговой нагрузки, даже несмотря на необходимость в дополнительных поступлениях для финансирования обороны. В то же время, налоговые реформы являются частью требований на пути вступления Украины в ЕС.

Что известно о налогообложении международных отправлений

Ранее Finance.ua рассказывал, что инициатива по внедрению в Украине новой модели налогообложения международных отправлений, предусмотренной законопроектами № 15112-Д и № 12360, вызвало активное обсуждение среди бизнеса и общественности.
Обязанность начисления и уплаты НДС (20%) будет возлагаться на маркетплейс (электронный интерфейс). Для гражданина процесс будет привычным: налог будет автоматически включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки на платформе.
Посылки категории «от гражданина к гражданину» (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не преследуют цель дальнейшей реализации.
Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже ​​(личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) — до 150 евро без уплаты налогов.
По материалам:
Finance.ua
ЕСКредитыНалоги
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
