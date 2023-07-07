ЕС предварительно согласовал 500 миллионов евро на снаряды — Finance.ua

ЕС предварительно согласовал 500 миллионов евро на снаряды Сегодня 11:35 — Казна и Политика

ЕС предварительно согласовал 500 миллионов евро на снаряды

В Европарламенте достигнута предварительная договоренность о принятии «Закона о поддержке производства боеприпасов», которая является частью стратегии по укреплению европейской обороны и поддержки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС

Принятие этого закона позволит срочно направить 500 миллионов евро из бюджета ЕС на расширение производственных мощностей по производству артиллерийских боеприпасов и ракет.

«Благодаря рекордно быстрому соглашению ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непреклонной приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС», — заявила Маргарита Роблес, министр обороны Испании, которая сейчас председательствует в ЕС.

Согласованные правила вводят инструмент, посредством которого ЕС будет оказывать финансовую поддержку в развитии европейских мощностей по производству боеприпасов и ракет по всей цепочке поставок и производству.

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Отмечается, что предварительное соглашение должно быть одобрено Советом Е С и Европарламентом. Ожидается, что подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

Напомним, в марте ЕС обязался поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. После этого последовали месяцы переговоров и согласований, поскольку европейская промышленность оказалась не в состоянии выдать такое количество снарядов — нужно расширять производственные мощности.

В середине июня Болгария, обладающая мощной оружейной промышленностью, заявила о своих намерениях присоединиться к этой общеевропейской программе. Это произошло после смены правительства в стране на более проукраинское.

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УНІАН По материалам:

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