ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина — Finance.ua

ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина
Европейский Союз выделил Украине сегодня еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.
«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи», — написала глава ЕК.
Она подчеркнула, что «мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии россии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы».
Напомним, президент ЕК отмечала, что ЕС планирует выделить Украине 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств.
Справка Finance.ua:
- 21 марта Европейский Союз выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро;
- с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году;
- Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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