ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина — Finance.ua

ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина Сегодня 12:00 — Казна и Политика

ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Европейский Союз выделил Украине сегодня еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи», — написала глава ЕК.

Она подчеркнула, что «мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии россии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы».

Напомним, президент ЕК отмечала, что ЕС планирует выделить Украине 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств.

Справка Finance.ua:

21 марта Европейский Союз выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро;

с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году;

Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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