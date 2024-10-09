ЕС планирует привлечь €10 миллиардов через выпуск двух облигаций — Finance.ua
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ЕС планирует привлечь €10 миллиардов через выпуск двух облигаций

Фондовый рынок
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ЕС планирует привлечь €10 миллиардов через выпуск двух облигаций
ЕС планирует привлечь €10 миллиардов через выпуск двух облигаций
Европейский Союз объявил о выпуске новых облигаций со сроками погашения в декабре 2027 и октябре 2039 через банки с целью привлечения первых средств в IV квартале.
Об этом пишет Bloomberg.
Этот двойной выпуск направлен на привлечение в €10 млрд ($11 млрд). Предыдущие ориентиры указывают на то, что облигации на три года будут предлагаться с надбавкой примерно 14 базисных пунктов к сопоставимым свопам, а 15-летние облигации — с надбавкой около 68 базисных пунктов, по словам осведомленных с ситуацией людей, которые пожелали остаться анонимными.
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Такие синдицированные выпуски обычно стоят дороже, чем аукционы, но позволяют правительствам быстро привлекать значительные суммы, в то же время расширяя круг инвесторов. Организаторами сделки выступают Barclays Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., LBBW и Nordea Bank Abp. Среди соорганизаторов также Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Danske Bank AS, Intesa Sanpaolo SpA, KBC NV Group, Natixis SA и Banco Santander SA.
На прошлой неделе Bloomberg Index Services Limited (BISL) провела консультацию с клиентами по поводу изменений в своих индексах фиксированного дохода, включая возможность переклассификации ЕС с «наднационального» в «казначейский» эмитент. Intercontinental Exchange Inc. и MSCI Inc. уже отказались от подобного шага, что стало ударом по попыткам ЕС привлечь более широкий круг инвесторов.
По материалам:
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