ЕС перечислил Украине первый миллиард макрофина в полном объеме — Finance.ua
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ЕС перечислил Украине первый миллиард макрофина в полном объеме

Казна и Политика
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ЕС перечислил Украине первый миллиард макрофина в полном объеме
ЕС перечислил Украине первый миллиард макрофина в полном объеме
Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой экстренной макрофинансовой помощи.
Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Linkedin.
«Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после непровоцированной и неоправданной агрессии со стороны россии. Миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе», — написала она в Linkedin во вторник.
Накануне о поступлении в Украину первых EUR500 млн из этого транша сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что вторые EUR500 млн ожидают во вторник, 2 августа.
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Как сообщалось, ЕС предварительно одобрил выделение Украине новой экстренной макрофинпомощи на EUR9 млрд, из которых на сегодняшний день выделил EUR1 млрд. Другие EUR8 млрд, как ожидается, должны поступить одним траншем, однако окончательное решение по ним затягивается.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой разблокировать макрофинпомощь Евросоюзу.

Справка Finance.ua:

  • 7 июля Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в виде кредита в размере 1 млрд евро;
  • 1 августа о поступлении в Украину первых 500 млн евро из этого транша сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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