Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро — Нацбанк Сегодня 14:30 — Валюта

Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро — Нацбанк

Национальный банк активно работает над присоединением Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

С этой целью начато сотрудничество с Европейским платежным советом (ЕРС), координирующим деятельность SEPA.

«Мы благодарны Европейскому платежному совету за готовность поддержать Национальный банк Украины на пути к углубленной интеграции украинского и европейского платежных рынков и присоединению Украины к SEPA», — сказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан во время встречи специалистов НБУ и ЕРС.

Он добавил, что Украина продолжит диалог и экспертные обсуждения, чтобы совместно определить критерии присоединения, разработать дорожную карту и пошаговый план быстрой интеграции.

В НБУ подчеркнули, что присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике.

Это, в частности, будет способствовать упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса; уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС и снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.

Как сообщалось, главы государств и правительств Европейского Союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вступлению в ЕС.

Укрінформ По материалам:

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