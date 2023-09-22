ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи — Finance.ua

ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи Сегодня 15:01

ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи

Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже 13,5 млрд евро льготных заемных средств МФИ. МФП предоставляется на беспрецедентно льготных условиях и направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины.

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«Макрофинансовая помощь ЕС — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине отмечают, что следующие три транша в рамках масштабной программы МФП, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики, ожидаются до конца 2023 года.

Как сообщалось, общий плановый объем финансирования по текущей программе МФП составляет 18 млрд евро.

Справка Finance.ua:

9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+;

14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба вступили в силу в тот же день;

первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года;

3 июля в фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда — сумма помощи составила $890 млн, а в конце августа ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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