ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи — Finance.ua
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ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи

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ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи
ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи
Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже 13,5 млрд евро льготных заемных средств МФИ. МФП предоставляется на беспрецедентно льготных условиях и направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины.

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«Макрофинансовая помощь ЕС — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В Минфине отмечают, что следующие три транша в рамках масштабной программы МФП, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики, ожидаются до конца 2023 года.
Как сообщалось, общий плановый объем финансирования по текущей программе МФП составляет 18 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • 9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+;
  • 14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба вступили в силу в тот же день;
  • первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года;
  • 3 июля в фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда — сумма помощи составила $890 млн, а в конце августа ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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