0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния заявила о намерении стать логистическим хабом восстановления Украины

1
Румыния заявила о намерении стать логистическим хабом восстановления Украины
Румыния заявила о намерении стать логистическим хабом восстановления Украины
В Бухаресте в четверг, 11 декабря, начал работу международный форум Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investments.
Президент аналитического центра New Strategy Center Ионелл Ниццу и глава Сената Румынии Мирча Абрудян отметили готовность Румынии играть одну из ключевых ролей в послевоенном восстановлении Украины и стать основным логистическим узлом для этого процесса.
Цель форума — постоянная платформа диалога, ориентированная именно на практические аспекты восстановления Украины, с привлечением представителей центральных органов власти, бизнеса, международных финансовых институций и местных администраций приграничных регионов.
Румыния как соседнее государство, подчеркнул он, имеет прямое понимание потребностей и вызовов на местах, что создает дополнительные возможности для совместных инвестиционных и кооперационных проектов в сфере инфраструктуры, логистики и энергетики.
Читайте также: Сколько стоит жизнь в Румынии
«Румыния как сосед Украины имеет практическое представление о том, что означает восстановление в условиях продолжающейся агрессии — наша цель состоит в том, чтобы свести за одним столом правительство, бизнес и местные власти и перевести дискуссию в плоскость конкретных решений и контрактов», — отметил Ниццу, открывая первую панель форума.
Руководитель New Strategy Center обратил внимание на концепцию «стратегического треугольника объединения» с участием Румынии, Украины и Республики Молдова, опирающегося на портовую инфраструктуру Черного моря и Дуная, а также на железнодорожные и автомобильные коридоры, уже находящиеся в фокусе Европейской комиссии в плане расширения транспортных мощностей региона.
Он также отметил необходимость многомерного подхода к восстановлению, сочетающего экономическое, социальное, гуманитарное и безопасное измерения, а также потребность «прямого, честного и ориентированного на результат диалога» между всеми участниками процесса.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems