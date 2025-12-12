Румыния заявила о намерении стать логистическим хабом восстановления Украины
В Бухаресте в четверг, 11 декабря, начал работу международный форум Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investments.
Президент аналитического центра New Strategy Center Ионелл Ниццу и глава Сената Румынии Мирча Абрудян отметили готовность Румынии играть одну из ключевых ролей в послевоенном восстановлении Украины и стать основным логистическим узлом для этого процесса.
Цель форума — постоянная платформа диалога, ориентированная именно на практические аспекты восстановления Украины, с привлечением представителей центральных органов власти, бизнеса, международных финансовых институций и местных администраций приграничных регионов.
Румыния как соседнее государство, подчеркнул он, имеет прямое понимание потребностей и вызовов на местах, что создает дополнительные возможности для совместных инвестиционных и кооперационных проектов в сфере инфраструктуры, логистики и энергетики.
Сколько стоит жизнь в Румынии
«Румыния как сосед Украины имеет практическое представление о том, что означает восстановление в условиях продолжающейся агрессии — наша цель состоит в том, чтобы свести за одним столом правительство, бизнес и местные власти и перевести дискуссию в плоскость конкретных решений и контрактов», — отметил Ниццу, открывая первую панель форума.
Руководитель New Strategy Center обратил внимание на концепцию «стратегического треугольника объединения» с участием Румынии, Украины и Республики Молдова, опирающегося на портовую инфраструктуру Черного моря и Дуная, а также на железнодорожные и автомобильные коридоры, уже находящиеся в фокусе Европейской комиссии в плане расширения транспортных мощностей региона.
Он также отметил необходимость многомерного подхода к восстановлению, сочетающего экономическое, социальное, гуманитарное и безопасное измерения, а также потребность «прямого, честного и ориентированного на результат диалога» между всеми участниками процесса.
