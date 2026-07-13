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ЕС ожидает продолжения реформ в Украине после формирования нового правительства

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Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что для Европейского Союза важно, чтобы Украина продолжила реформы после формирования нового правительства. По ее словам, это внутреннее дело Украины.
Об этом Кая Каллас сказала в комментарии журналистам, передает «Новости. Live».

Формирование нового правительства Украины

«Ну, конечно, формирование правительства является внутренним политическим делом каждой страны. Для нас важно, чтобы у нас были собеседники, и мы могли продолжать работу», — отметила Каллас.
По ее словам, для ЕС важно также, чтобы работа с реформами продолжалась, поскольку Союз стремится продвигать повестку дня расширения, поэтому необходимо видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны.
«Но нам нужно работать с правительством и теми, кто в него входит», — добавила Каллас.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра Украины. Она возглавит новое важное направление. В Украине начнутся кадровые изменения, гарантирующие реализацию обновленной политической стратегии.
По материалам:
Novyny.live
КалласКабмин
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