ЕС отсрочил платный въезд в европейские страны — Finance.ua

ЕС отсрочил платный въезд в европейские страны Сегодня 15:43 — Мир

ЕС отсрочил платный въезд в европейские страны

В Европейском Союзе в очередной раз отсрочили запуск системы ETIAS до мая 2025 года.

Об этом пишет Forbes.

После запуска программы ETIAS потребуется специальное разрешение для въезда в 30 стран Шенгенской зоны Европы. Документ будет стоить 7 евро, или около 10 канадских долларов, и будет действителен в течение трех лет подряд.

Что такое ETIAS

ETIAS — Европейская система информации и авторизации путешествий. Ее цель — предотвратить въезд в ЕС тех, кто представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям стран Шенгенского соглашения.

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Разрешение ETIAS — это разрешение на въезд в ЕС для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Оно привязано к загранпаспорту человека и действует три года или до истечения срока действия паспорта. Если человек получает новый загранпаспорт, нужно будет получить и новое разрешение.

Что это значит для украинцев

ETIAS обяжет украинцев, которые ездят в ЕС раз в три года, регистрироваться в спецсистеме и в большинстве случаев — платить сбор за это.

ETIAS введен не только для украинцев. Он будет действовать для граждан всех государств, имеющих право безвизового въезда в ЕС, в том числе граждан США, Канады.

Как получить разрешение

После того как ETIAS вступит в действие, разрешение на въезд в ЕС можно будет получить, заполнив анкету на официальном веб-ресурсе ETIAS или через мобильное приложение ETIAS.

Стоимость заявки на получение ETIAS — 7 евро. Хотя большинству людей придется заплатить комиссию, ETIAS бесплатный для всех в возрасте до 18 или старше 70 лет

Чтобы подать заявку на ETIAS, потребуется наличие биометрического загранпаспорта.

ТСН По материалам:

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