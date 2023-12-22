ЕС отправляет в Украину дополнительно 500 электрогенераторов — Finance.ua
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ЕС отправляет в Украину дополнительно 500 электрогенераторов

Энергетика
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ЕС отправляет в Украину дополнительно 500 электрогенераторов
ЕС отправляет в Украину дополнительно 500 электрогенераторов
Европейская комиссия сообщила об отправке в Украину еще 500 электрогенераторов.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Х (твиттер).
«Длительные жестокие атаки со стороны россии сделали украинскую энергетическую инфраструктуру хрупкой. Мы отправляем в Украину еще 500 электрогенераторов, доведя их общее количество до более 5 500, чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддерживать работу жизненно важных служб», — говорится в сообщении.
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Финансовая стоимость отправляемых в Украину 500 электрогенераторов составляет 16,5 млн евро. Генераторы передадут разным украинским министерствам.
В сообщении на сайте комиссии указано, что цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточные поставки электроэнергии в холодные и темные месяцы, а также поддерживать в рабочем состоянии жизненно важные украинские службы, в том числе больницы. 40 из 500 генераторов предназначены для школ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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