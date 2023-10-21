Больницы в Украине получили более 40 мощных генераторов для работы в случае блэкаутов — Finance.ua

Больницы в Украине получили более 40 мощных генераторов для работы в случае блэкаутов Сегодня 07:27 — Энергетика

В украинские больницы и медицинские учебные заведения распределены 42 генератора большой мощности (на 150−264 кВт). Генераторы были закуплены в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.

Об этом пишет Минздрав.

Они распределены в Днепропетровскую, Одесскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Луганскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, Черкасскую области и город Киев.

Отметим, что высокомощные генераторы способны обеспечить полноценную и бесперебойную работу медучреждений в критический момент. Они должны срабатывать автоматически при аварийном отключении электроэнергии и будут поставлять напряжение в сеть.

Генераторы будут питать операционные, реанимации, кислородные станции и другое критически важное оборудование, что особенно важно в условиях постоянных обстрелов и атак со стороны российской армии на энергетическую систему Украины.

Также отметим, что генераторы доставляются в соответствии с актуальными потребностями каждой области. В рамках совместного проекта Минздрава и Всемирного банка через международную организацию «Crown Agents» в области в целом будет распределено 467 генераторов.

Напомним , недавно еще 78 генераторов большой мощности в рамках сотрудничества Минздрава и Всемирного банка были распределены в больницы и медицинские учебные заведения на случай «блэкаутов».

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