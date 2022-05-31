ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и запретит еще три российских СМИ — Finance.ua
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ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и запретит еще три российских СМИ

Сегодня 10:31Мир
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ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и запретит еще три российских СМИЕС отключит Сбербанк от SWIFT и запретит еще три российских СМИ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в шестом пакете санкций будет также отключение от SWIFT крупнейшего российского банка — Сбербанка.
Об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС.
«Я хочу отметить, что другие элементы в пакете также важны. Это десфитизация Сбербанка. Сбербанк — это крупнейший российский банк — с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что мы десвифтизируем Сбербанк», — сказала фон дер Ляен.
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«Имеем также запрет на страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями. Запрет на предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг и, что очень важно, остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ, распространяющих дезинформацию, свидетелями которой мы были в последние недели и месяцы» — добавила президент Еврокомиссии.
Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц на тех, кто ответственен за военные преступления в Украине.
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Как сообщалось, Европейский союз преодолел сопротивление нескольких государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.
Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти — это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки — таким образом, нефтефе эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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