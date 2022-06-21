ЕС опасается «отката» к углю из-за меньших поставок газа россией — Finance.ua

ЕС опасается «отката» к углю из-за меньших поставок газа россией

Сегодня 10:11 — Энергетика

ЕС опасается «отката» к углю из-за меньших поставок газа россией

Президент Европейской комиссии предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива, и призвала наращиват инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из россии.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала в интервью Financial Times.

Пока неизбежный рост потребления угля, хотя и временный, вызвал обеспокоенность, что ряд стран-членов могут использовать энергетический кризис, чтобы отсрочить переход к более чистым источникам энергии.

Читайте также россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

«Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис, чтобы двигаться вперед и не возвращаться в грязное ископаемое топливо. Это тонкий предел, и нет понимания, сделаем ли мы верный поворот», — заявила она.

ЕС, по словам фон дер Ляен, имеет «экстренные меры», чтобы реагировать на угрозу прекращения поставок из россии, включая меры по энергосбережению и определению отраслей, которые будут приоритетно получать газ.

Европейское потребление газа уже сократилось на 9% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила она, ведь промышленность сокращает потребление частично в ответ на почти рекордные цены на природный газ. По ее словам, если потребители ослабят температуру кондиционеров на 2°C, это может привести к значительным изменениям в использовании газа.

ЕС хочет ускорить планы увеличения производства из возобновляемых источников и диверсифицировать источники происхождения газа, например благодаря морским поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из других регионов.

Блок надеется, что увеличение поставок газа из вод Израиля, Кипра и Египта может обеспечить дополнительные поставки СПГ для Европы. Фон дер Ляен также отметила, что такие производители, как Норвегия и Азербайджан, увеличивают свои объемы производства, чтобы дать ЕС альтернативу российскому газу, который до полномасштабного вторжения россии в Украину составлял 40% от общего объема ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.